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Послание Президента Казахстана. Повышение эффективности деятельности госорганов

17 Октября 2018 12:30
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Послание Президента Казахстана. Повышение эффективности деятельности госорганов

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Автор:

Эльнура Абакан

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