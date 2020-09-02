Послание Президента: как обучают школьников и студентов навыкам предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев рассказал, как будет развиваться система образования по подготовке новой волны предпринимателей, а также об оптимизации неэффективных вузов в рамках Послания Президента РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Глава государства в своем Послании народу Казахстана заявил, что предмет «Основы предпринимательства» должен изучаться на всех уровнях образования – от школ до Вузов.

Как рассказал Олжас Ордабаев, уже около четырех тысяч общеобразовательных школ страны будут обучать учеников навыкам предпринимательства в этом году.

«Президентом эти меры были озвучены своевременно. Проекты уже начали реализовываться, эти направления усилены в рамках поручения Главы государства. С 2015 года НПП «Атамекен» занимается вопросом основы предпринимательства для школьников. Результатом было то, что в 2019 году такой предмет уже появился в школьном расписании. Для 10-11 классов обучается предмет «Основы предпринимательства», который проводится два раза в неделю. Он входит в состав элективных предметов. Если школа его выбирает, то предмет является обязательным для изучения. На данный момент 2103 общеобразовательные школы в Казахстане уже этот предмет изучают, еще 2000 школ в этом году начнут обучать в этом году», - сказал Олжас Ордабаев корреспонденту Казинформа.

Заместитель председателя НПП пояснил, почему данный предмет важен для обучающихся.

«Мы понимаем, что не каждый школьник станет бизнесменом. Это абсолютно нормальная практика. Наш предмет дает те самые «мягкие навыки» - «soft skills», о которых говорил Президент. Как мы это понимаем? «Мягкие навыки» - набор умений жизненного характера - уметь проводить коммуникации, уметь разговаривать с людьми, доносить свои мысли, работать в команде, критически оценивать ту или иную ситуацию. Все это и есть понятие предпринимательства. Когда ребята работают над какими-то проектами, происходит развитие мягких навыков. Мы переняли опыт Англии, Финляндии, где этот предмет ввели в школьную программу. Пока школьники изучают тему и разрабатывают бизнес-проект, они понимают, кем они хотят дальше стать, чем бы хотели в жизни заниматься. Они понимают, что зарабатывание денег - достаточно сложный процесс. Ребята начинают понимать простые экономические механизмы. Само понятие «предпринимательство» во всем мире чуть шире, чем понятие «бизнес»», - объяснил Олжас Ордабаев.

По словам зампредседателя, за прошлый год в рамках проекты были обучены 1784 преподавателей общеобразовательных школ, которые прошли трехнедельные курсы о том, как вести основам предпринимательства. Также по его словам, важным направлением в работе является онлайн-платформа «Атамекен Академия».

«Для школьников и самих учителей мы подготовили портал «Атамекен Академия». Это полноценная обучающая платформа. Там полностью оцифрован курс для школьников. В курс входят видео, дополнительная литература, материалы, задачи, которые можно изучить», - добавил О. Ордабаев.

НПП обучает основам предпринимательства не только школьников, но и студентов вузов и колледжей. За прошлый год данному предмету обучились 50 тысяч студентов колледжей и 42 тысяч студентов вузов.

«Для нас важная задача - к профессиональным знаниям обучающихся вложить навыки ведения бизнеса. Мы дальше их готовы сопровождать во всех центрах обслуживания предпринимателей, региональных палатах, готовы оказывать бесплатные консультации, помогать закрывать бухгалтерские отчеты, оказать юридическую помощь», - отметил Олжас Ордабаев.

Спикер вместе с тем затронул проблемные вопросы в сфере высшего образования, о чем высказался Президент РК в своем Послании.

«Есть, к сожалению, высшие учебные заведения, которые занимаются печатанием дипломов, и как сложно их закрывать. На протяжении трех лет мы проводим рейтинг вузов по трудоустройству выпускников. Рейтинг основывается на двух базовых критериях. Первое - трудоустройство выпускников. Мы смотрим, насколько выпускник через год после окончания вуза нашел работу, на какой месяц нашел работу, какая у него средняя заработная плата и так далее. Второй блок - актуальность образовательных программ», - рассказал О. Ордабаев.

По словам спикера, не все вузы в стране обучают актуальным навыкам. Так, только 32,6% всех образовательных программ соответствуют ожиданиям работодателя.

«Студенты четыре года тратят время и деньги, после чего их не берут на работу. Огромное количество молодых обучаются в вузах, которые не дают качественного образования. В этом году 35 учебных заведений не получили грантов, потому что у них у них низкий процент трудоустройства. Сейчас Министерство образование и науки начало отзывать лицензии у вузов, которые ведут заведомо некачественное обучение, большая задача. Президент отметил, что это очень непросто», - пояснил он.

Зампредседателя НПП также рассказал о некоторых вузах, которые ведут обучение неэффективно и некачественно.

«Мы видели, что отзывалась лицензия одного из университетов, у которого крайне сомнительные результаты обучения. По количеству студентов в этом вузе практически был равен самым большим вузом в стране. Там обучались более 30 тысяч студентов. На сегодня сложно изымать эти лицензии. Есть вуз, к примеру, в котором на очном отделении обучаются 1528 человек. Из них 1513 человек обучаются на четвертом курсе. Наверное, туда приходят те люди, которые не смогли окончить учебу в других учебных заведениях. Также из них 706 человек - люди старше 30 лет. Возникают большие вопросы», - поделился заместитель председателя НПП «Атамекен».

Олжас Ордабаев отметил проводимую работу по оптимизации высших учебных заведений.

«После тезисов Главы государства снова начнет работу эта комиссия. По международной практике на 300 тысяч населения достаточно одного высшего учебного заведения. По этим расчетам нам достаточно 60 вузов в стране, а сейчас их 130. Эту работу нужно усилить и продолжать. По внедрению предпринимательства на всех уровнях образования мы дальше готовы работать. Глава государства уже второй раз заявляет о том, сфера образования нуждается в перезагрузке», - считает О. Ордабаев.