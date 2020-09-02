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Послание Президента: как будет субсидироваться бизнес
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько займов выдано в рамках льготного кредитования МСБ, рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках Программы льготного кредитования субъектов МСБ на пополнение оборотного капитала выдано 3 308 займов на 387 млрд тенге. Остальные заемщики охвачены программами «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса – 2025». По оценке Агентства, порядка 12,5 тыс. заемщиков осуществляют деятельность в отраслях экономики, пострадавших от введения чрезвычайного положения и карантинных мер», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.
По ее словам, в целях реализации поручения Главы государства Агентством совместно с Правительством будет обеспечено государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики по условиям Дорожной карты бизнеса - 2025.
«Субсидирование будет предоставляться на период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима чрезвычайного положения, то есть с 16 марта текущего года. На сегодня, средняя ставка по кредитам субъектов МСБ составляет порядка 15%, для обеспечения большего охвата заемщиков, максимальную ставку по субсидируемым кредитам предлагается установить в размере не менее 20%. При этом в среднем ставка субсидирования составит до 9%», - заключила М. Абылкасымова.
Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».
С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.
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