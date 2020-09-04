Послание Президента даст новый импульс развитию страны – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в здании редакции республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» прошел круглый стол по обсуждению Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий» с участием министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой, организованный Министерством информации и общественного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главное из 11 направлений Послания – это повышение уровня жизни населения. Безусловно, Послание Президента даст новый импульс развитию страны. Все меры, предусмотренные в Послании – для будущего простого народа. В своем Послании Президент также связал мудрые высказывания Абая с современностью. В частности, об отрицательных качествах людей. Это расточительность, помпезность, безответственность, пустословие и бахвальство. Мы еще не до конца избавились от всего этого», – сказала А.Балаева.

По ее словам, необходимо модернизировать сознание народа, формировать новые национальные идеалы и ценности.

«Поэтому, каждый казахстанский гражданин должен стремиться обрести новые качества, о которых говорил Глава государства. Для реализации Послания нужно будет решить много задач. Сегодня мы решили встретиться с представителями сферы просвещения, обсудить, как нужно организовать работу, какие меры принять, а также найти ответы на вопрос – как изменить содержание информационной работы», – сказала министр.

В работе «круглого стола», организованного Министерством информации и общественного развития РК, приняли участие представители сферы просвещения, руководители СМИ и журналисты.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий». С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь .