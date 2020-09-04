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Послание Президента: будут выработаны предложения по выборам сельских акимов

4 Сентября 2020 11:11
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Послание Президента: будут выработаны предложения по выборам сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Прогнозную схему территориально-пространственного развития до 2030 года внесут изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал первый заместитель Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, будут разработаны новые подходы к сбалансированному региональному развитию страны, включающие меры по раскрытию конкурентных преимуществ каждого конкретного региона.

«Для этого будут внесены соответствующие изменения в Прогнозную схему территориально-пространственного развития до 2030 года. Продолжится релизация проекта «Ауыл ел бесігі», который направлен на решение актуальных инфраструктурных вопросов в селах», - сказал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов в ходе онлайн-брифинга Правительства.

Алихан Смаилов отметил, что в рамках совершенствования местного самоуправления и развития «бюджетов народного участия» будут расширены финансовые возможности бюджетов сельских округов.

«Будет разработана новая Концепция развития местного самоуправления. В рамках данной Концепции будут выработаны предложения по внедрению прямых выборов сельских акимов, расширению имущественных прав местного государственного управления и полномочий маслихатов», - уточнил А. Смаилов.

Напомним, о необходимости проведения прямых выборов сельских акимов рассказал в своем Послании Глава государства.




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#Правительство РК   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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