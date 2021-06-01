Послание Президента: 4,8 млн финансовых услуг оказано с момента запуска биометрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook написал о том, какие задачи были реализованы для запуска механизма удаленной биометрической идентификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимо отметить, что в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» Касым-Жомарт Токаев поручил для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами широко применять биометрию на уровне государственных услуг и в частном бизнесе.

Берик Уали сообщил, как было реализовано поручение Главы государства. Так, с 1 октября 2020 года запущен механизм удаленной биометрической идентификации клиентов финансовых организаций. С момента запуска сервиса оказано более 4,8 млн финансовых услуг.

«Внедрение нового сервиса позволило открывать банковские счета удаленным способом без посещения финансовых институтов, предоставлять любые финансовые услуги, сократить время предоставления финансовых услуг и обезопасить граждан в период пандемии и повысить доступность финуслуг для граждан, в особенности в отдаленных регионах», - говорится в сообщении.