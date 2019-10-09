Послание отличается точностью понимания Главой государства жизнедеятельности общества – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение в сотрудничестве с гражданским обществом задач, поставленных Главой государства в Послании, существенно укрепит имидж Казахстана в международном сообществе. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» заявил председатель Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК, доктор юридических наук, профессор Марат Когамов.

«Следует отметить, что Послание Президента народу Казахстана от 2 сентября 2019 года - первое в его профессиональной деятельности и 24-ое в истории страны. По Конституции такое Послание является ежегодным, то есть данный политико-правовой документ предусмотрен Основным законом нашей страны в качестве обязательного», - сказал Марат Когамов.

Спикер подчеркнул, что народ, как единственный источник государственной власти, должен знать видение Главой государства положения в стране и основных направлений внешней и внутренней политики республики.

Доктор политических наук отмечает, что Послание Касым-Жомарта Кемелевича Токаева отличается необходимой глубиной и точностью понимания всех ключевых сторон жизнедеятельности нашего общества и государства.

«Документ взвешенный, мотивированный и, что особенно важно, конкретный в методах реализации поставленных политических, правовых, экономических, нравственных целей и задач общества и государства в современных и непростых условиях. Из названия Послания видно, что Президент отчетливо понимает, что наше государство только тогда достигнет концептуальных конституционных целей и задач, если будет опираться в этом непростом процессе на потенциал гражданского общества, которое в Казахстане давно сложилось, обладает только ему присущими признаками и готово быть его партнером в укреплении стабильности и процветания республики», - считает Марат Когамов.

Отсюда, по его словам, и название самого Послания, а также его главные постулаты: «Благополучие для всех» и «Слышащее государство».

Эксперт поясняет, что в контексте изложенного Президент, прежде всего, акцентирует внимание на последовательной и постоянной полноценной защите прав человека и гражданина в стране (социально-правовой аспект), на максимальном привлечении и мобилизации сил структуры гражданского общества в управление делами государства, то есть разумном сокращении монополии государства на власть и реализации идеи правового государства о взаимоуправлении делами республики государственным механизмом (аппаратом) в тесном союзе с гражданским обществом, на связывании с помощью права политической власти от возможных злоупотреблений в русле новой формулы политической системы государства.

«Полагаю, что поднятые Президентом общегосударственные проблемы и вопросы реально осуществимы, а их решение в сотрудничестве с гражданским обществом, существенно укрепит имидж Казахстана в международном сообществе», - резюмировал Марат Когамов.