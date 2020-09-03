Послание охватывает практически все стороны общественных отношений – Марат Башимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Президента охватывает практически все стороны общественных отношений. Об этом заявил известный общественный деятель, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешнее Послание Главы государства было объемным, содержательным, актуальным и охватывало практически все стороны общественных отношений. Мне как юристу импонирует то, что было уделено внимание большому блоку правовых вопросов», - сказал Марат Башимов в ходе экспертного обсуждения Послания Президента РК «Казахстан в новой реальности: время действий».

Эксперт добавил, что Послание в целом носит социальную направленность.

«Не секрет, что на сегодня законодательные акты принимаются, иногда не учитывая мнение гражданского общества, а вот эти моменты то, что связано с обществом, к примеру, Социальный кодекс, это квалифицированный закон. Этот Социальный кодекс будет ориентироваться на международный пакт о социально-экономических правах и другие пакты, которые будут регулировать те или иные сферы», - добавил Марат Башимов.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.