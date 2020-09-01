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Послание найдет горячий отклик у каждого казахстанца - депутат Сената

1 Сентября 2020 17:15
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Послание найдет горячий отклик у каждого казахстанца - депутат Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сегодняшнем Послании было отмечены проблемы и названы их решения, которые затрагивают непосредственно население. Таким мнением поделилась депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова, комментируя сегодняшнее Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как группа депутатов, совсем недавно в качестве избранных сенаторов, приехавших из регионов, мы можем сказать, что многие проблемы, которые звучат из уст населения, нашли место в сегодняшнем Послании. Особо хотелось бы отметить программу «Аңсаған сәби», которая позволит в семь раз увеличить квоты на экстракорпоральное оплодотворение. Отмечу, что только в Кызылординской области ежегодно около 400 женщин стоят в очереди на ЭКО. При этом выдаётся всего 34-35 квот. Таким образом, женщинам приходится стоять в очереди, как минимум, пять лет. Если же количество квот в целом по стране увеличится в семь раз - а я уверена, что рост затронет и регионы – это позволит нам на 70% разгрузить регионы. И уже в следующем году эти женщины получат возможность стать счастливыми мамами. И это, конечно, замечательно», - рассказала Акмарал Альназарова.

Она также отметила, что важный пункт Послания – вопросы развития сельских населённых пунктов, открытие врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов в сёлах, которые в своё время были оптимизированы. По словам депутата, это очень актуальный вопрос, который очень волнует население Кызылординской области.

«Еще один ключевой момент – онлайн-обучение, создание единой онлайн-платформы для всего Казахстана. Важно отметить, что все малочисленные населённые пункты с населением менее 250 человек, а их в Казахстане очень много – будут подключены к Интернету», - добавила сенатор.

«Чрезвычайно важны вопросы дошкольного образования, затронутые Президентом в социальном блоке Послания. А именно стопроцентное обеспечение, начиная со следующего года охвата детей до шести лет дошкольным образованием. Поскольку раннее развитие ребёнка до пяти лет, как известно, играет решающую роль в его дальнейшем становлении», - отметила Акмарал Альназарова.

Кроме того, депутат подчеркнула поддержку малого и среднего бизнеса, защиту его от незаконного и необоснованного вмешательства, которое будет приравниваться к тяжкому преступлению.

«Еще один пункт – развитие АПК. Агропромышленный комплекс, безусловно, очень важен для нашей страны. Отмечу, что в Кызылординской области на селе проживают 65% населения. Развитие АПК для нас очень актуально. Как подчеркнул Президент, дальнейшая наша работа должна быть направлена на обеспечение продовольственной безопасности, в особенности в части социально-значимых продуктов питания. И на программу развития АПК будут выделяться необходимые средства», - считает спикер.

Президент очень хорошо отметил, что нужно делать выводы и провести работу над ошибками по ситуации, которая сложилась в период пандемии, добавила А. Альназарова.

«Будет принята планомерная программа, будут выделены необходимые средства. Будет вновь создано Министерство по чрезвычайным ситуациям, то есть все эти мероприятия будут сопровождаться соответствующими изменениями в законодательстве. Были даны поручения Парламенту, чтобы в кратчайшие сроки были приняты все необходимые законодательные нормативные акты. Сегодня Президент говорил также о развитии гражданского общества, о контроле со стороны гражданского общества над формированием местного бюджета. Думаю, что спорные вопросы, которые возникнут у населения, будут находить свое решение благодаря этой мере», - добавила сенатор.

Ещё один вопрос, волнующий избирателей, и население Кызылординской области, по словам Акмарал Альназаровой, – это использование пенсионных накоплений. И он нашёл отражение в Послании. Так, уже со следующего года 700 тысяч вкладчиков могут получить часть своих вкладов для решения своих жилищных вопросов.

«Уверена, что Послание найдёт горячий отклик у каждого казахстанца, ведь наши сограждане нашли в этом документе ответы на волнующие их проблемы. Мы, как депутаты, в ходе поездок в регионы выстроим обратную связь с населением», - подчеркнула депутат Сената.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Послание Президента РК-2020  
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Акбота Кузекбай

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