Послание нацелено на решение казахстанской формулы экономического успеха – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Президента нацелено на решение казахстанской формулы экономического успеха. Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Бекжан Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу затронул широкий спектр экономических вопросов, требующих взвешенных и продуманных решений. Одним из таких вопросов стало дальнейшее развитие частного сектора и улучшение бизнес-климата, в целом. В условиях новой экономической реальности многие страны переходят к усиленной поддержке частного бизнеса, пострадавшего в наибольшей степени от действия ограничительных мер. В этом смысле Казахстан не является исключением. Сегодня требуется реактивизация малого и среднего бизнеса для поддержания устойчивости экономики и преодоления негативных последствий, вызванных пандемией и оказывающих негативное воздействие на благосостояние граждан. Субсидирование процентных ставок по кредитам, упрощение налогового администрирования и другие озвученные меры по поддержке бизнеса позволят сохранить стабильность на рынке труда и, соответственно, сберечь доходы населения. Это особенно важно в посткоронавирусный период. Нацеленность на повышение доли МСБ с 29,5% в 2019 году до 35% в 2020 году сигнализирует об усилении институциональной значимости частного сектора в ближайшем будущем и, соответственно, необходимости дальнейшего формирования рыночных экономических отношений», – сказал Б.Садыков.

Эксперт отметил, что К.Токаев инициировал расширение рыночного пространства для развития частного предпринимательства и стимулирования притока иностранных инвестиций. Так, снижение ограничений для входа частного сектора в отдельные отрасли экономики, сокращение монополистической практики ориентированы на формирование конкурентных условий. Это, в перспективе, окажет стимулирующее воздействие на технический прогресс, снизит цены на конкурирующую продукцию и станет базой для вымывания неэффективных методов ведения бизнеса. Глава государства также объявил о начале новых реформ в области формирования благоприятного инвестиционного климата и акцентировал внимание на значимости внедрения практики надлежащего государственного регулирования экономики.

«Озвученные фискальные инициативы вкупе с мерами по восстановлению доверия к денежно-кредитной политике представляют собой перспективные механизмы формирования благоприятной экономической среды и последующего развития страны. Экономическая устойчивость и последующий социально-экономический прогресс в текущих условиях мировой экономики немыслимы без синхронизации фискальной и денежно-кредитной политики. К.Токаев нацелен на реализацию эффективного экономического курса и повышение конкурентоспособности страны в регионе. Сегодняшнее послание – большой шаг в решении казахстанской формулы экономического успеха», – подчеркнул Б.Садыков.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.