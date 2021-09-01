Послание Главы государства направлено на сохранение социальной стабильности – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Главы государства народу Казахстана ориентировано на повышение благосостояния населения, сохранения социальной стабильности и усиления национальной экономики. Такое мнение выразила депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Главы государства народу Казахстана ориентировано на повышение благосостояния населения, сохранения социальной стабильности и усиления национальной экономики. Приоритеты и основные положения Послания направлены на реализацию предвыборной программы партии Nur Otan, достижение стратегических инициатив Елбасы и поручений Главы государства. Социально-ориентированное государство – основной показатель 30-летнего развития нашей страны. В этом Послании Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на социальный блок. Это касается и развития здравоохранения. В условиях пандемии было уделено особое внимание созданию национальной системы прогнозирования биологической безопасности. Уже сегодня мы будем принимать закон о биологической безопасности, который будет направлен на создание и совершенствование лабораторной базы, на материально-техническое оснащение по обеспечению биологической безопасности. В целом это и создание единой информационной системы по биологической безопасности, это повышение и подготовка кадров именно в этой сфере», - прокомментировала депутат.

Особое внимание Президентом было уделено созданию Национального центра по экспертизе медицинского оборудования и лекарственного обеспечения.

«Это даст возможность обеспечению качественными лекарственными средствами наших граждан и позволит развитию отечественной фармации. Сегодня в послании было отмечено, что 18 % лекарственных средств – отечественного производства. До 2022 года дано поручение повысить до 50 %. Поэтому, наверное, и стоят дорого лекарства, потому что завозятся из-за рубежа. внимание в послании Президента уделено обеспечению качественного образования. Глава государства отметил, что в информационную эпоху бурного развития знаний нужно адаптировать учебные программы под новые реалии. Для этого, конечно же, должны быть готовы и педагоги. Особое внимание было уделено периодичности прохождения, повышения квалификации нашими педагогами. Если раньше повышение квалификации проходили раз в пять лет, теперь поставлена задача повышать квалификации через каждые три года», - добавила она.