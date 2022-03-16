Послание Главы государства направлено на реализацию формулы «государство – народ» – Юлия Кучинская

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Главы государства народу Казахстана направлено на реализацию формулы «государство – народ». Такое мнение высказала депутат Мажилиса Парламента РК, кандидат социологических наук Юлия Кучинская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева каждая строчка важна. Важна с точки зрения дальнейшего развития нашей страны, Реализация этих мер будет способствовать дальнейшим изменениям в нашей жизни, изменениям в сложившейся модели поведения, форматов взаимодействия между госорганами. Помимо того, что у нас меняются люди на должностях, мы должны обеспечить, чтобы складывались новые условия и форматы взаимодействия, чтобы работали новые принципы взаимодействия. Конечно, как депутату Мажилиса мне было очень интересно и важно узнать видение Президента по поводу дальнейшего формата работы Палаты и, в целом, избирательной системы. На мой взгляд, очень правильно, что не будет единого формата для всех уровней представительных органов. То есть, все-таки, учитывается специфика и особенности каждого уровня. Предложенная модель позволяет на уровне районных маслихатов войти в политику новым людям, создает «лифты» для активных членов нашего общества». То есть, мажоритарная система на уровне районов даст возможность гражданам, не являющимся членами партий, зайти в политическое поле и, далее, подниматься по карьерной лестнице», – сказала Ю. Кучинская.

По ее мнению, сейчас очень важно усиление роли Парламента, о котором говорил Президент в своем Послании, по формуле «Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство», озвученной еще в ходе электоральной кампании К. Токаева в 2019 году. Особенно в части подконтрольности и подотчетности Правительства по реализации государственных программ. В настоящее время эти программы разрабатываются, реализуются и контролируются самими исполнительным государственными органами. Теперь же, когда будут внесены поправки в законодательство, парламентарии смогут участвовать в контроле выполнения программ и расходования бюджетных средств. Это значительно усилит эффект от реализации госпрограмм.

Депутат отметила также важность внедрения смешанной пропорционально-мажоритарной модели в избирательную систему. Полностью мажоритарная система может привести к длительным обсуждениям законопроектов в Парламенте, и не гарантирует принятия качественных документов, поскольку тогда многое будет зависеть от лоббистских интересов. Формат 70:30, предложенный Президентом, дает возможность для разносторонней и качественной дискуссии, учета разных мнений и позиций и, в то же время, дает принятие единого решения.

По мнению Ю. Кучинской, важной инициативой является усиление роли маслихатов, их финансовая независимость от местных исполнительных органов. Также необходимой мерой является разделение позиций руководителя регионального филиала правящей партии и руководителя региона.

В целом, по мнению Ю. Кучинской, реформы, изложенные в сегодняшнем Послании, направлены на реализацию формулы «государство – это народ», озвученной Главой государства ранее.

«Наше государство будет именно таким, каким его сделает народ. В построении государства должен участвовать каждый на своем месте, не быть безразличным. Я бы назвала это Послание именно так: «движение к формату «государство – народ», – подчеркнула депутат.