Послание Главы государства было революционным – Марат Башимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Главы государства было революционным. Такое мнение высказал директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов в ходе круглого стола в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С моей точки зрения, вчерашнее выступление Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева было, по-своему, революционным. Оно отразило мнение общества, народа. В Конституцию будут вноситься важнейшие вещи, связанные с формой государственности, формой управления. Это усиление роли Парламента, усиление парламентского контроля, в том числе за освоением бюджета. Кто ворует бюджет, кто ворует деньги, кто закладывает в этот бюджет неэффективное расходование – все это передается в Парламент, эти полномочия. Это на сегодняшний день самое актуальное», – сказал М. Башимов.

Эксперт также отметил важность создания Конституционного суда вместо Конституционного совета. Это, в частности, даст новые возможности Уполномоченному по правам человека, чьи функции до сих пор не реализовывались в полной мере, а также генеральному прокурору, поскольку они постоянно сталкиваются с нарушениями прав человека. Они теперь смогут обращаться непосредственно в Конституционный суд с просьбой рассмотреть соответствие законов и подзаконных актов нормам Конституции.

По словам М. Башимова, «красной нитью» через Послание проходит идея верховенства закона, верховенства прав человека. Президент однозначно подчеркнул приоритет экономических, политических, социальных прав граждан.

Также М. Башимов отметил важность реформирования Сената, который обеспечивает баланс интересов в государстве, отвечает за назначение ряда высших должностных лиц и, сохраняя эти функции, теперь будет палатой, представляющей интересы регионов.