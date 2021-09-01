Послание Главы государства актуально и отвечает вызовам сегодняшнего дня – Елена Тарасенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева в преддверии 30-летия Независимости Казахстана, актуально и отвечает вызовам сегодняшнего дня. Так считает общественный деятель, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил законодательно закрепить норму о 30-процентной квоте для женщин при распределении депутатских мандатов. Это знаковое событие в вопросах обеспечения прав женщин! Участие женщин в политической жизни – это не только вопрос расширения их прав и возможностей. Как показывают многочисленные исследования, страны, где на деле присутствует гендерное равенство, особенно на руководящем уровне, добиваются более высоких показателей. Там, где больше женщин в политике, чаще принимают решения, которые способствуют инклюзивности, преодолению бедности, минимизации экологических рисков и «качественному» экономическому росту. Именно женский опыт и взгляд помогают проводить эффективную политику в данных направлениях. В этой связи, Глава государства дал поручение непосредственно Администрации Президента заняться вопросами политического и экономического продвижения женщин», – сказала Е. Тарасенко.

По ее мнению, поручение Главы государства о внесении поправок в Концепцию семейной и гендерной политики также своевременно, учитывая, что вопросы прав женщин выходят на новый уровень, а современные реалии стремительно меняются. Тем более, что документ был написан пять лет назад и для более эффективной реализации на практике требует актуализации.

Е. Тарасенко отметила, что Казахстан взял новый курс в вопросах поддержки женщин и семьи в Казахстане. Поэтому, учитывая личную политическую волю Президента, этот курс должен быть реализован.