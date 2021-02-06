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Послание Елбасы озвучено на Глобальном форуме по взаимодействию для устойчивого развития

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Февраля 2021, 02:19
Послание Елбасы озвучено на Глобальном форуме по взаимодействию для устойчивого развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По приглашению бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил послание участникам Глобального форума по вовлеченности и расширению возможностей для устойчивого развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Обращение Елбасы зачитал заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

В своем послании Первый Президент Казахстана отметил, что стремительное распространение COVID-19 по всему миру, его беспрецедентные трагические последствия и разрушительное воздействие на мировую экономику ясно показали, насколько взаимозависимы наши государства и насколько хрупка наша планета.

В этой связи он подчеркнул, что эту глобальную угрозу можно побороть только посредством объединения усилий всего международного сообщества в различных сферах деятельности. «Одной из первоочередных мер, требующих такого совместного подхода, является равное и справедливое распространение вакцины против КОВИД-19» – отметил Елбасы.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что текущее десятилетие является критическим для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 г., являющихся «общим глобальным компасом для всех государств-членов ООН». При этом для достижения этих целей государствам потребуется дополнительно более 700 миллиардов долларов США. Для изыскания необходимых ресурсов Елбасы предложил вернуться к инициативе Казахстана о сокращении военных расходов всех стран на 1% и их направления на цели развития. «Я неоднократно высказывал эту идею с 1992 года с трибуны ООН, и это особенно актуально сегодня» - отметил он.

Первый Президент Казахстана также отметил, что тема мероприятия в 2021 году «Мир, процветание и партнерство во имя безопасности» полностью совпадает со стратегическим видением Казахстана. Благодаря активной, миролюбивой и ответственной внешней политике Казахстан способствует международной безопасности и стабильности, посредством лидерства в глобальном антиядерном движении, разрешении конфликтов и оказании содействия развитию в нашем регионе и за его пределами. По инициативе Елбасы стартовала работа Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Касаясь прогресса нашей страны в сфере устойчивого развития, Н,Назарбаев отметил, что Казахстан добился существенных успехов по большинству показателей социально-экономического развития и последовательно движется к своей цели войти к 2050 году в 30-ку самых развитых стран мира. Елбасы расказал о дальнейших планах по улучшению благосостояния и качества жизни населения, в том числе посредством увеличения инвестиций в здравоохранение и образование до 10% от ВВП в ближайшие 5 лет и диверсификации экономики.

В качестве ключевых спикеров мероприятия также выступили Президент Колумбии Иван Дуке Маркес, Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед и 12-й Президент Всемирного банка Джим Ён Ким.

Справочно: Глобальный форум по вовлеченности и расширению возможностей для устойчивого развития проводится с 2018 года по инициативе 8-го Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В связи с пандемией, в нынешнем году форум прошел в гибридном режиме.

Сопредседатели форума – бывший президент Австрии Хайнц Фишер и президент Университета Ёнсэ Со Сонг Хван отметили важный вклад Елбасы в сохранение глобального мира и партнерства. Первый Президент Казахстана был ранее удостоен звания Почетного доктора этого престижного вуза, на базе которого проводится указанное мероприятие.


ООН   МИД РК   Первый Президент - Елбасы  
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