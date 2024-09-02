Послание-2024: сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни

Вместе с тем, как отмечает Глава государства, стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан — фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом.

— За последние годы мы уже добились существенного прогресса в формировании безопасной среды. На наших улицах, в общественных местах нет разгула преступности и беззакония. А ведь во многих странах, в том числе и в некоторых развитых государствах, бушует настоящая эпидемия преступности и беспорядков. Но почивать на лаврах нам никак нельзя. Одна из моих основных задач — сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами поставлена задача — обеспечить всестороннюю безопасность граждан. Министерство внутренних дел обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений: от мелкого хулиганства и вандализма до незаконной иммиграции и тяжких уголовных преступлений. В правовом государстве нет места криминалитету, поэтому с бандитизмом должно быть покончено. Это же касается деструктивной деятельности экстремистов, включая религиозных радикалов. Правоохранительным органам нужно проявить профессионализм, решительность и принципиальность, — заключил Касым-Жомарт Токаев.