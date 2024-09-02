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    12:40, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Послание-2024: сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где поручил принять меры в сфере защиты прав человека для более глубоких социально-экономических преобразований, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Последовательно реализуя масштабные реформы, мы значительно расширили свободу выражения мнений, создали возможности для участия граждан в процессе принятия государственных решений. Глубокие социально-экономические преобразования, комплексные меры в сфере защиты прав человека направлены прежде всего на построение справедливого общества как основы для всестороннего прогресса нашей страны. Поэтому мы продолжим реформы и системную работу в данном направлении, — заявил Президент.

    Вместе с тем, как отмечает Глава государства, стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан — фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом.

    — За последние годы мы уже добились существенного прогресса в формировании безопасной среды. На наших улицах, в общественных местах нет разгула преступности и беззакония. А ведь во многих странах, в том числе и в некоторых развитых государствах, бушует настоящая эпидемия преступности и беспорядков. Но почивать на лаврах нам никак нельзя. Одна из моих основных задач — сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами поставлена задача — обеспечить всестороннюю безопасность граждан. Министерство внутренних дел обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений: от мелкого хулиганства и вандализма до незаконной иммиграции и тяжких уголовных преступлений. В правовом государстве нет места криминалитету, поэтому с бандитизмом должно быть покончено. Это же касается деструктивной деятельности экстремистов, включая религиозных радикалов. Правоохранительным органам нужно проявить профессионализм, решительность и принципиальность, — заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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