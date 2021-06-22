Послабления в работе социально значимых объектов объявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области принято новое постановление главного государственного санитарного врача, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи со снижением случаев заболеваемости коронавирусной инфекции на территории Павлодарской области подписано постановление главного госсанврача «Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области» №14, предусматривающее ряд послаблений в соответствии критериям «зеленой» зоны. Послабления касаются ограничительных мероприятий в части работы социально значимых объектов», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Согласно новому документу, возобновляется работа бильярдных с заполняемостью не более 30 процентов, компьютерных клубов (не более 30 процентов), боулингов (так же), цирков (аналогично), детских развлекательных центров в закрытых помещениях с заполняемостью не более 30 процентов, но не более 50 человек.

«Разрешено проведение поминок не более 30 процентов, но не более 50 человек, работа банкетных залов только для проведения поминок; разрешена работа дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп (ранее - дежурные группы), - отметили в ДСЭК. - Работа религиозных объектов при заполняемости не более 30 процентов, удалённый режим работы 30 процентов сотрудников (ранее – 50 процентов), увеличение времени работы и заполняемости объектов общественного питания с 7 до 2 часов не более 50 мест (ранее - с 7 до 24 часов не более 50 мест)».

По новому постановлению в регионе также разрешили работу объектов культуры (репетиции до 50 человек) (ранее - до 30), театров, кинотеатров, концертных залов с заполняемостью не более 30 процентов (ранее - 20), увеличение заполняемости детских оздоровительных организаций по проектной мощности (ранее – только 50 процентов). Кроме того, разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями с заполняемостью не более 20 процентов (прежде - 15).

Постановление вступает в силу 22 июня 2021 года. Согласно матрице оценки эпидситуации, Павлодарская область с одиннадцатого мая находится в «зелёной» зоне, добавили эпидемиологи. В «зёленой» также - города Павлодар, Экибастуз, среди районов - Актогайский, Успенский, Павлодарский, Баянаульский, Майский, Иртышский, а в «жёлтой» - город Аксу, районы Теренколь, Аккулы, Железинский, Щербактинский.