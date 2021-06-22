Послабления в работе социально значимых объектов объявили в Павлодарской области
«В связи со снижением случаев заболеваемости коронавирусной инфекции на территории Павлодарской области подписано постановление главного госсанврача «Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области» №14, предусматривающее ряд послаблений в соответствии критериям «зеленой» зоны. Послабления касаются ограничительных мероприятий в части работы социально значимых объектов», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
Согласно новому документу, возобновляется работа бильярдных с заполняемостью не более 30 процентов, компьютерных клубов (не более 30 процентов), боулингов (так же), цирков (аналогично), детских развлекательных центров в закрытых помещениях с заполняемостью не более 30 процентов, но не более 50 человек.
«Разрешено проведение поминок не более 30 процентов, но не более 50 человек, работа банкетных залов только для проведения поминок; разрешена работа дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп (ранее - дежурные группы), - отметили в ДСЭК. - Работа религиозных объектов при заполняемости не более 30 процентов, удалённый режим работы 30 процентов сотрудников (ранее – 50 процентов), увеличение времени работы и заполняемости объектов общественного питания с 7 до 2 часов не более 50 мест (ранее - с 7 до 24 часов не более 50 мест)».
По новому постановлению в регионе также разрешили работу объектов культуры (репетиции до 50 человек) (ранее - до 30), театров, кинотеатров, концертных залов с заполняемостью не более 30 процентов (ранее - 20), увеличение заполняемости детских оздоровительных организаций по проектной мощности (ранее – только 50 процентов). Кроме того, разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями с заполняемостью не более 20 процентов (прежде - 15).
Постановление вступает в силу 22 июня 2021 года. Согласно матрице оценки эпидситуации, Павлодарская область с одиннадцатого мая находится в «зелёной» зоне, добавили эпидемиологи. В «зёленой» также - города Павлодар, Экибастуз, среди районов - Актогайский, Успенский, Павлодарский, Баянаульский, Майский, Иртышский, а в «жёлтой» - город Аксу, районы Теренколь, Аккулы, Железинский, Щербактинский.