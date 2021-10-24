Послабления карантинных мер ввели в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Принято новое постановление и.о. главного санитарного врача №44 от 24 октября. Документом предусматривается ряд послаблений карантинных мер в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и переходом Актюбинской области в «зеленую» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, введены послабления для участников и не участников проекта «Ashyq». В частности, согласно приложению 1, если объект не участвует в проекте «Ashyq» действуют одни ограничения и послабления.

Разрешается работа парикмахерских, салонов красоты, саун, бань, спорткомплексов при соблюдении требований постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года. В прежнем режиме станут работать музеи, библиотеки. Однако медцентры, стоматологические кабинеты будут работать по предварительной записи. Разрешается работа общественного транспорта с максимальным выходом на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, с соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года.

Разрешается работа междугородних и межобластных регулярных автобусов. Также разрешается работа банков, ЦОНов, отделений «Казпочты». Вновь разрешается работа крытых и открытых рынков при соблюдении санитарных требований. Однако объекты общественного питания по типу рестораны и кафе, столовые все еще не могут проводить свадьбы и банкеты, им разрешается только доставка и вынос еды в штатном режиме. Разрешается работа банкетных залов только для проведения поминок, детских развлекательных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек с соблюдением требований постановления от 2 сентября.

Запрещена работа караоке, ночных и игровых клубов, букмекерских, лотерейных клубов. Запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе на дому и проведение выставок.

В то же время для участников проекта «Ashyq» действуют большие послабления. К примеру, разрешается работа кафе и ресторанов при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, фудкортов - при заполняемости не более 30% мест, но не более 50 мест, банкетных залов - не более 50%, бильярдных, компьютерных, боулинг клубов - при заполняемости не более 50%, детских развлекательных центров - не более 70 человек при площади более 10 квадратных метров и тд.

Для тех же участников проекта «Ashyq» при наличии зеленого статуса посетителей разрешается прием большего количества клиентов. Рестораны и кафе могут принять гостей при заполняемости не более 50%, но не более 100 мест, можно проводить конференции, форумы при заполняемости не более 50%, но не более 100 мест и тд.

Напомним, Актюбинская область находится в «зеленой» зоне по распространению коронавируса в РК, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в РК на 24 октября.