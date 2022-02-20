+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Послабления карантинных мер введены в Актюбинской области

20 Февраля 2022 08:32
Поделиться:
Послабления карантинных мер введены в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного санитарного врача Актюбинской области №7 от 19 февраля «Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие регионы РК - в «красной» зоне по распространению коронавируса
258 пациентов с КВИ в тяжелом состоянии Сколько человек вакцинированы против COVID-19 в Казахстане 3 533 казахстанца выздоровели от коронавируса

Как известно, на сегодня Актюбинская область находится в « зеленой « зоне, в связи с этим, 19 февраля текущего года вышло постановление №ПГГСВ-7, регламентирующее послабления карантинных мер.

Согласно новому постановлению, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», режим работы действует без установления ограничений по времени в будние и выходные дни.

При условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей – для всех видов деятельности сняты ограничения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Какие регионы РК - в «красной» зоне по распространению коронавируса
258 пациентов с КВИ в тяжелом состоянии
Сколько человек вакцинированы против COVID-19 в Казахстане
3 533 казахстанца выздоровели от коронавируса
Популярное
1 В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация
2 Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
3 46 актюбинцев получали двойную пенсию
4 Комитет госдоходов прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе
5 Каким будет новый порядок осуществления закупок, рассказали в «Самрук-Казына»
6 Почему в Казахстане не маркируют молочную продукцию и алкоголь
Читайте также
847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырау
В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация
Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
46 актюбинцев получали двойную пенсию
Комитет госдоходов прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе
Каким будет новый порядок осуществления закупок, рассказали в «Самрук-Казына»
Почему в Казахстане не маркируют молочную продукцию и алкоголь
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив