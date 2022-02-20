Послабления карантинных мер введены в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного санитарного врача Актюбинской области №7 от 19 февраля «Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как известно, на сегодня Актюбинская область находится в « зеленой « зоне, в связи с этим, 19 февраля текущего года вышло постановление №ПГГСВ-7, регламентирующее послабления карантинных мер.
Согласно новому постановлению, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», режим работы действует без установления ограничений по времени в будние и выходные дни.
При условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей – для всех видов деятельности сняты ограничения.
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