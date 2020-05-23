Послаблений режима карантина в Нур-Султане не будет – акимат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким столицы Алтай Кульгинов провел совещание по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Послаблений режима карантина в Нур-Султане не будет – жителям необходимо соблюдать жесткие санитарные нормы. По периметру города продолжают работать блокпосты. В патрулировании города, соблюдении предприятиями саннорм, разъяснительной работе среди населения задействован весь состав полицейских, в усиленном режиме работают врачи, волонтеры и т.д.

Сегодня аким столицы Алтай Кульгинов провел совещание по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«В связи с послаблениями режима карантина, сейчас на улицах много людей. Ежедневные рейды показывают, что не все соблюдают строгие саннормы: за нарушение санитарно-эпидемиологических требований закрыты 26 объектов, это стройкомпании, кафе, рестораны, гостиницы и т.д. Свыше 150 предприятий получили предупреждение, часть – оштрафована.

Во время рейдов также было замечено, что в парках, скверах люди собираются большими компаниями, ходят без масок. Все это может привести к хаотичному распространению инфекции – когда врачам тяжелее будет своевременно выявить и локализовать источники заражения. В связи с этим, необходимо: полицейским продолжить работать в усиленном режиме, усилить разъяснительную работу с населением, на ежедневной основе мониторить работу компаний, чья деятельность разрешена. За нарушение саннорм объекты будут закрываться. Риски заражения все еще сохраняются, сейчас не время расслабляться»,- сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, «необходимо проявить социальную ответственность, в первую очередь, перед своим здоровьем, здоровьем своих близких. К сожалению, среди заболевших 40% - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, 36% - в возрасте от 30 до 50 лет. Не нужно относиться к коронавирусу как к обычному гриппу, эта болезнь в считанные дни может разрушить здоровье даже самых крепких молодых людей, у которых ранее не было никаких хронических заболеваний. Только самоизоляция и соблюдение жестких саннорм – самый верный и быстрый путь к возвращению прежнего ритма жизни».