Послабление карантинных мер объявлено в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Карантин и ограничительные мероприятия продлеваются с 25 мая 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации в Мангыстауской области. Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

По информации главного государственного санитарного врача Мангыстауской области Ергали Сыдыманова, п родолжат работу блок-посты. Действует оцепление сельских населенных пунктов, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19 c привлечением сотрудников полиции и военнослужащих.

Объектам общепита вместимостью до 30 посадочных мест, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, а также внутри здания, разрешена деятельность с 10:00 до 19:00 часов (без танцевальных площадок).

ТРЦ могут работать с 10:00 до 17:00 часов, без запуска услуг общественного питания и развлечений (кинотеатры, игровые площадки, фуд-корты, ледовые катки).

Объекты по оказанию услуг населению (детские аттракционы на улице и иные объекты) открываются с режимом работы с 10:00 до 21:00 часа при исключении скопления, длительного и тесного контакта.

Спортивные объекты всех форм собственности (фитнес, йога), без бассейнов, с заполняемостью до 30% вновь продолжат работу с 10:00 до 21:00.

Скотные рынки предоставляют услуги с 10:00 до 17:00.

Организация работы ЦОНов проводится по предварительной записи, с электронной очередью и другими мерами, с целью недопущения скопления населения и соблюдения социальной дистанции не менее двух метров, за исключением Бейнеуского района.



