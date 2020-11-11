Послабление карантинных мер объявили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое Постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области «Об ограничительных, в том числе карантинных мерах по Кызылординской области», передает МИА «Казинформ».

Так, согласно новому Постановлению, разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Также разрешается деятельность театров до 50% заполняемости, но не более 100 человек в зале, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции.

Разрешено проводить коллективное богослужение в религиозных объектах, намаз в мечетях (бес намаз) за исключением жұма намаза, с заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом и с соблюдением требований Постановления главного государственного санврача РК.

Настоящее Постановление вступило в силу сегодня.

Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3262 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки случаев заболевания не выявлено.



















