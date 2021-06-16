Послабление карантинных мер объявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В связи с переходом Карагандинской области в «желтую» зону издано постановление Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 15 июня 2021г. Согласно данному постановлению социально-экономические объекты, работают по режиму «желтой» зоны с 00:00 часов 16 июня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С 16 июня в Карагандинской области возобновляется ранее запрещенная деятельность ниже указанных объектов (осуществлявщих деятельность без приложения «Ashyq»):

- детских оздоровительных лагерей, при условии заполняемости не более 50%;

- репетиций на объектах культуры до 30 человек;

- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии работают при заполняемости не более 20%;

- проведение спортивных мероприятий со зрителями разрешено при заполняемости не более 15%

Кроме того, снят ряд ограничений:

- комплектация дежурных групп детских дошкольных организаций увеличена с 15 до 25 человек;

- разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями, при условии заполняемости не более 15%;

- увеличена заполняемость с 80% до 100% организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.)

- снято ограничение по времени работы банков второго уровня, отделений АО «Казпочта» и ЦОН-ов.

- На объектах общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейням увеличена заполняемость до 50%, но не более 50 мест, летним площадкам разрешено работать до 24 час. (было до 20 час.).

Снят запрет функционирования в субботние и воскресные дни:

- ТД, торговым сетям, ТРЦ,

- непродуктовым магазинам (отдельно стоящие) площадью более 2000 кв.м.

- СПА-центрам и бассейнам, спорткомплексам, спортивно-оздоровительным центрам и фитнес-центрам, включая йога-центры;

Сауны приостанавливают деятельность только в воскресные дни (ранее действовал запрет и в субботние дни);

Государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, национальным кампаниям и другим офисам субъектов предпринимательства Карагандинской области количество сотрудников на дистанционном формате работы уменьшено с 80% до 50%. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Кроме того, на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», введен ряд послаблений, в соответствии с «желтой зоной» согласно приложению № 3 данного Постановления.

Жителям и гостям Карагандинской области запрещаются: организация, проведение и посещение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок, дни рождения, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей);

Кроме этого, также запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов), а также запрещается нахождения на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы, за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект «Ashyq».

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 16 июня 2021 года.