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    00:28, 22 Август 2024 | GMT +6

    Посла Беларуси пригласили в МИД Казахстана

    МИД РК ҚР СІМ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с послом Беларуси Павлом Утюпиным для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многосторонних организациях, передает агентство Kazinform.

    Министр отметил, что Казахстан придерживается сбалансированной и мирной внешней политики в рамках Устава ООН и международного права.

    — Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный Главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность, — отметил он.

    Министр призвал белорусскую сторону объективно оценивать позицию Казахстана по ключевым международным вопросам.

    Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России.

    Теги:
    МИД РК Беларусь Мурат Нуртлеу
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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