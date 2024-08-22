Посла Беларуси пригласили в МИД Казахстана

Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с послом Беларуси Павлом Утюпиным для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многосторонних организациях, передает агентство Kazinform.

Министр отметил, что Казахстан придерживается сбалансированной и мирной внешней политики в рамках Устава ООН и международного права.

— Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный Главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность, — отметил он.

Министр призвал белорусскую сторону объективно оценивать позицию Казахстана по ключевым международным вопросам.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России.