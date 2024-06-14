Пошлины на ввоз авто из Китая повысятся в Турции на 40%

С 7 июля этого года таможенная пошлина на все автомашины, импортируемые из Китая, вырастет в Турции на 40%. Соответствующее распоряжение главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в правительственном вестнике Resmi Gazete, передает корреспондент агентства Kazinform.

Власти Турции приняли решение ввести заградительные пошлины против готовых автомобилей из Китая. В следующем месяце ввозные пошлины на китайские автомобили повысятся на 40% и минимальный сбор составит 7 000 долларов США за одну единицу авто.

За последние несколько лет китайские автомобильные бренды активно набрали популярность на турецком авторынке. С января по апрель этого года в Турции было продано около 30 000 новых легковых и легких коммерческих машин из Поднебесной. В целом на их долю пришлось 7,8% от общего объема авторынка страны.

С учетом первичной пошлины в 10% люди будут платить в среднем 50% налога за каждую ввезенную из Китая машину. Ранее надбавка в 40% распространялась только на электромобили.

Как отмечают турецкие обозреватели, данные действия могут оказать положительное воздействие на внутреннее производство и снизить торговый дефицит, что серьезно повлияет на конкурентоспособность китайских автобрендов. Очевидно, что из-за дороговизны произойдет изменение предпочтений турецких покупателей в пользу местных и других иностранных марок. При этом в автопроме Турции опасаются роста цен на автомобили, что отразится на покупательной способности граждан.

Не исключается, что решение турецких властей связывают с развитием национального электрокара TOGG и желанием обеспечить ему приоритетность на внутреннем рынке перед китайской, достаточно привлекательной, альтернативой.