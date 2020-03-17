Пошив масок для горожан начали швейные ателье Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе наблюдается дефицит медицинских масок в аптеках, однако во многих организациях, в том числе в акимате города введен масочный режим. В связи с острой необходимостью в масках ассоциация дизайнеров и портных Актобе начала пошив тканевых масок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день пошивом масок занимается 5-6 ателье города, входящих в ассоциацию.

Как отметила председатель ассоциации дизайнеров и портных Агиля Джангазиева, маски шьют из марли и хлопчатобумажной ткани.

«При пошиве соблюдаются все технологии, изделие можно стирать и гладить, что обеспечивает его многоразовое использование. Цена за маску составляет 350 тенге, а из материала заказчика - 200 тенге», - говорит А.Джангазиева.

Маски шьют в ателье только по предварительному заказу, основную партию заказал акимат и в прямой продаже их нет. В то время как в аптеках цена за одноразовую маску составляет 80-100 тенге, но масок в аптеках нет уже несколько дней. В то же время в ряд организаций сегодня без масок не попасть, к примеру в акимат города или в местные библиотеки.