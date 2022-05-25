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    Посевные площади увеличены на 105 тыс. га в 2022 году

    25 Мая 2022, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек сообщил об увеличении посевных площадей в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным акиматов, сформирована прогнозная структура посевных площадей на 2022 год. Общая посевная площадь составляет 23,1 млн га. Это на 105 тыс. га больше показателя 2021 года. Значительно увеличена площадь кормовых культур, достигнув 3,6 млн га. Также увеличены площади картофеля, подсолнечника, овощей, т. е. социальных культур. Во исполнение поручения Главы государства по своевременному и качественному проведению весенне-полевых работ, в текущем году Министерством сельского хозяйства неоднократно проводились совещания с акиматами областей», - сказал Абулхаир Тамабек на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, в целях координации всех вопросов, связанных с проведением посевных работ, обеспечением крестьянских хозяйств семенами, агрохимией, техникой и финансированием, создан республиканский оперативный штаб.

    «В его состав включены все заинтересованные органы и организации, а также заместители акимов областей. Заседания штаба проводятся еженедельно», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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