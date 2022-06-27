Посевная площадь сельхозкультур доведена до 5,1 млн га в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В текущем году посевная площадь сельхозкультур в Акмолинской области доведена до 5,1 млн га. Это самый большой зерновой клин в республике. Об этом сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, выступая на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акмолинская область – один из основных сельскохозяйственных регионов, доля которого в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10 %.

«В этом году мы довели посевную площадь сельхозкультур до 5,1 млн га, увеличив на 57 тыс. га. Это самый большой зерновой клин в республике, ежегодно мы производим около четверти зерна страны, при этом, нами полностью обеспечиваются внутренние потребности в зерне, семенах и кормах. Ежегодно экспортируем более 2 млн тонн зерна в 28 стран дальнего и ближнего зарубежья», - поделился спикер.

Говоря о зерновом производстве, аким отметил, что большое внимание уделяется его основной составляющей – технической оснащенности. Только с начала года агроформированиями области приобретено 727 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 21 млрд тенге.

«Во исполнение поручения Главы государства в области проводится работа по увеличению объемов производства социально-значимых продуктов питания, ежегодно увеличиваем площади масличных культур, картофеля и овощей. Так, в текущем году площади масличных культур и картофеля увеличены на 15 %, овощей на 400 га», - отметил Е. Маржикпаев.

По словам выступающего, на мировом продовольственном рынке увеличивается спрос на органическую продукцию. Это направление также находит свое развитие в Акмолинской области.

«Имеются сертификаты соответствия на возделывание органической продукции на площади порядка 10 тыс. га. Эта работа нами будет продолжена», - резюмировал спикер.