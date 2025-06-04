Посевная кампания завершена в Акмолинской области
В этом году Акмолинская область досрочно справилась с посевной кампанией всего за 19 дней, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации управления сельского хозяйства Акмолинской области, общая площадь посева составила 5,5 млн га, что на 63 тысячи га больше, чем годом ранее. Наблюдается рост по стратегически важным культурам. Зерновые и зернобобовые заняли 4,6 млн гектаров, масличные — рекордные 430 тыс. га. Также увеличены площади под кормовые культуры, овощи и картофель.
В числе первых завершили сев ТОО «Агрофирма Родина», «Актык», «Заречное», «Новоприречное», «Белгородское», «Хлебороб», «Жер-1» и другие.
— Подготовка началась ещё зимой: на полях проведено снегозадержание, а весной — влагозадержание и обработка более 2 млн га почвы. Это в три раза выше прошлогодних показателей. В полевых работах было задействовано 37 тысяч единиц техники, включая современные посевные комплексы, что позволило провести кампанию организованно и без задержек. В области создан региональный аграрный совет, где в круглосуточном режиме консультировали аграриев, — отметили в ведомстве.
По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, на благоприятный всход повлияли удачные погодные условия. Количество осадков в регионе превысило норму, благодаря чему наблюдается ровное, плотное прорастание культур — важный залог будущего урожая.
— Сейчас наша задача — не упустить темпы и обеспечить своевременную защиту посевов, — отметил директор ТОО «Викторовское» Виталий Гончаров.
Ранее сообщалось, где в Казахстане засеяно больше всего сельхозугодий. Наибольшие площади засеяны в Акмолинской области.