РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:41, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Посевная кампания в Костанайской области стартует в середине мая

    естафьев
    Фото: кадр из видео

    Аграрии Костанайской области готовятся к началу посевной кампании. Ожидается, что она стартует во второй декаде мая. Затопленных посевных площадей в регионе нет, есть только локально залитые низины, которые ежегодно подвергаются подтоплению, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Планируется засеять более 5 млн гектар, 4 млн из них займут зерновые культуры.

    Во время посевной кампании на поля выйдут 23 тысячи единицы техники. Отмечается, что за последние 10 лет местные аграрии обновили 60% машинотракторного парка. Также для посевной кампании 2024 года заготовлено 514 тонн семян.

    — Дефицита семян не наблюдается. Уже проверено порядка 80% пригодного зерна. Некондиционных семян не выявлено. Стараемся уменьшать семена четвертой-пятой репродукции. В этом году применяем практику ввода в оборот элитных семян и семян первой репродукции, — заявил заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Дмитрий Евстафьев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!»

    Для аграриев Костанайской области выделено 79,5 тысяч тонн дизеля по 250 тенге за литр.

    Теги:
    Посевная Аграрии Костанайская область Зерно Телемарафон "Біз біргеміз"
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!