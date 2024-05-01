Посевная кампания в Костанайской области стартует в середине мая

Аграрии Костанайской области готовятся к началу посевной кампании. Ожидается, что она стартует во второй декаде мая. Затопленных посевных площадей в регионе нет, есть только локально залитые низины, которые ежегодно подвергаются подтоплению, передает корреспондент агентства Kazinform.

Планируется засеять более 5 млн гектар, 4 млн из них займут зерновые культуры.

Во время посевной кампании на поля выйдут 23 тысячи единицы техники. Отмечается, что за последние 10 лет местные аграрии обновили 60% машинотракторного парка. Также для посевной кампании 2024 года заготовлено 514 тонн семян.

— Дефицита семян не наблюдается. Уже проверено порядка 80% пригодного зерна. Некондиционных семян не выявлено. Стараемся уменьшать семена четвертой-пятой репродукции. В этом году применяем практику ввода в оборот элитных семян и семян первой репродукции, — заявил заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Дмитрий Евстафьев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!»

Для аграриев Костанайской области выделено 79,5 тысяч тонн дизеля по 250 тенге за литр.