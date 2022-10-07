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Посетителя кафе ранили из ружья в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Октября 2022, 15:28
Посетителя кафе ранили из ружья в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Посетителя кафе ранили из ружья в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 октября около 04:30 часов в Аль-Фарабийское РУП поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по ч.3 ст.24- ст.99 УК РК «Покушение на убийство».

Установлено, что в одном из кафе неизвестные произвели выстрел из оружия и ранили посетителя, после чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации.

Полицейские установили авто ВАЗ-21014, в салоне обнаружены два ружья с патронами. Проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.

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Фото: t.me/POLICE_of_KZ




Борьба с преступностью   МВД РК   Шымкент  
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