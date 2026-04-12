Посетители на глазах у детей забросали камнями вольер со львами в Семее

Как сообщили в департаменте полиции, по факту, зафиксированному на территории центра, начата проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные свидетели. После установления причастных лиц их действиям будет дана правовая оценка.

В самом биологическом центре заявили, что подобные случаи фиксируются все чаще, причем нарушителями нередко становятся взрослые люди.

— Это не безобидное поведение, а жестокое обращение с животными. Они испытывают боль, страх и стресс, — отметили в учреждении.

Сотрудники центра призывают посетителей соблюдать правила: не бросать предметы в животных, не дразнить их и не кормить без разрешения.

Напомним, что в Казахстане планируют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.