Посетители Национального музея смогли совершить путешествие по истории и культуре Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 ноября с 18:00 до 24:00 в рамках общереспубликанского парада музеев состоялась акция «Наследие Великой степи», посвященная 5-летию Национального музея Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и спорта РК. В этот вечер жители и гости столицы бесплатно посетили все мероприятия, проводимые Национальным музеем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Цель популярного проекта - ознакомление с уникальными экспонатами музея, лучшими шедеврами национального искусства в оригинальной демонстрации современного формата - путешествие по истории, культуре, традициям народа.





На церемонии открытия выступил заместитель директора Национального музея РК Алмаз Нуразхан: «Уважаемые гости музея! Добро пожаловать! Мы часто проводим такие праздники для наших посетителей - знакомим с лучшим нашей истории. Сегодня для вас подготовлена очень важная и интересная работа по пропаганде казахского искусства. Приходите почаще в музей, посетите выставки. Спасибо, что пришли на вечер!»

Проректор по воспитательной работе Казахского национального университета искусств Кымбат Тлеуова отметила значимость этого вечера: У нас в учебно-воспитательном процессе осуществляется формирование у учащихся таких понятий, как Родина, родная земля, любовь к Родине, сохранение национальных традиций и обычаев. Сегодняшний вечер станет доказательством этого. Это важное мероприятие, совместный проект организован с Национальным музеем с Казахским национальным университетом искусств в рамках Года молодежи в нашей стране».

В ходе музейного вечера посетителям удалось увидеть гримирование художника, гиперреалиста-скульптора, победителя проекта «100 новых имен» в номинации «Культура» Айдоса Есмагамбетова. Под руководством кавалера ордена «Құрмет», народной артистки РК Меруерт Утекешовой зрителям было представлено театрализованное представление «Қайырлы кеш». В зале «Древняя и средневековая история» состоялась мини-театральная постановка «Оживленный рынок: «Абай», красочные бальное шоу талантливых танцоров Казахского национального университета искусств и яркое представление цирковых артистов.





Также посетители познакомились с групповыми выставками «Египет в Национальном музее» и «Quintessence», с работами молодых казахстанских художников. В каждом зале шли театральные постановки, прошло дефиле этноколлекций, национальная игра «Асығың алшысынан түссін!», украшения по ремесленным работам, резьба по дереву, изготовление керамической посуды, мастер-классы, обзорные экскурсии по залам музея и др.