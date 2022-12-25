Посетительница торгового центра в Уральске получила травму на эскалаторе

25 Декабря 2022, 20:36

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 декабря, 40-летняя женщина получила травму ноги на эскалаторе в ТРЦ «City center» города Уральска. В управлении здравоохранения рассказали, что пострадавшую с рваной раной голени доставили в областную больницу, а в полиции сообщили, что разбираются в произошедшем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Позже в администрации ТРЦ рассказали подробности инцидента на траволаторе ( траволатор – это движущаяся дорожка, которая предназначена для перемещения пешеходов и их грузов).

«Сегодня, 25 декабря, в 10 утра женщина наступила на траволатор и провалилась (ногой). Получается вчера вечером производился ремонт траволатора фирмой, которая по договору у нас занимается обслуживанием, и получается не закрутили лестницу (ступень), одну из тех, которые они меняли. В результате она (ступень) вывалилась и женщина наступила в этот промежуток, где отсутствует сама ступень и пострадала. Раньше мы обслуживали его своими силами, у нас были штатные сотрудники и ничего подобного никогда не было. А сейчас получается эта фирма обслуживает наши агрегаты чуть больше месяца и допустили такую оплошность, не допустимую», - рассказал главный инженер по эксплуатации ТРЦ Антон Соробян.

По его словам, когда нога женщины провалилась, это увидела сотрудница торгового центра и нажала кнопку стоп и остановила движение траволатора.

«Люди ходят, думая что это безопасные агрегаты, но это механизмы, это железо, все что угодно может произойти. Люди не смотрят, ходят как по дороге, даже по дороге ходить опасно нужно смотреть под ноги, а не в телефоны, женщина поэтому не заметила отсутствие одной из ступеней траволатора», - сетует главный инженер по эксплуатации.

По его словам, раньше никогда подобных случаев у них не было. Пострадавшей будет оказана помощь, как от самого ТРЦ, так и от подрядной организации, обслуживающей у них эскалаторы. К настоящему времени неполадку устранили и производится проверка агрегата.