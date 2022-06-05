Посетить 120 участков в Нур-Султане намерены международные наблюдатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже сегодня вечером наблюдатели Межпарламентской Ассамблеи проведут совещание, чтобы определиться с мнением всех наблюдателей. Завтра международные наблюдатели смогут огласить предварительные выводы. Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи Дмитрий Кобицкий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы представляем Межпарламентскую Ассамблею – это около 8 стран. Все находятся в Нур-Султане, а также в его пригороде. Мы очень хотели бы сегодня посетить 120 участков, чтобы была объективная картина. Каждый раз, прибывая в Казахстан, а впервые представители Межпарламентской Ассамблеи были здесь в 1994 году, мы всегда подчеркиваем, что здесь хорошая подготовка, очень качественно готовят кадры. Национальные наблюдатели также хорошо подготовлены - не только те, кто проходит процесс выборов, но и те, кто наблюдает», - сказал на брифинге Дмитрий Кобицкий.

Спикер пояснил, что задача международных наблюдателей заключается в том, чтобы смотреть, как организован референдум, как все проходит, нет ли нарушений национального законодательства, международных требований.

«Люди должны понимать, что приходя на избирательный участок, они отдают свой голос и этот голос учитывается в полной мере. Мы также будем присутствовать на подсчете голосов на ряде избирательных участков и будем смотреть, как это происходит. Уже вечером проведем совещание, чтобы определиться с мнением всех наблюдателей. Завтра сможем огласить предварительные выводы. Во многих странах проходят референдумы по поправкам в Конституцию, так как основные законы были приняты давно, жизнь не стоит на месте, что-то меняется, подрастающее поколение имеет совсем другие желания и требования, поэтому это надо учитывать», - сказал он.

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи также ответил на вопрос журналистов о том, есть ли отличия в наблюдении за президентскими выборами и референдумом.

«Чисто технически отличий для наблюдателей нет. Разные законодательства регулируют президентские выборы и проведение референдумов, но в целом для наблюдателей методика одна и та же», - ответил Д. Кобицкий.