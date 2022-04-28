Посещение зеленого пояса столицы в жару намерены запретить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пожароопасный период круглосуточно охраняют зеленый пояс вокруг столицы 40 лесников. А в особенно жаркие дни акимат может принять решение о запрете посещения этой территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего, по состоянию на 25 апреля, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям, в столице произошло 38 загораний сухой растительности, общая площадь возгораний составила 0,9 га.

«Большая задача стоит перед всеми органами власти и заинтересованными организациями – это недопущение чрезвычайных ситуаций, возгорания пожаров на территории зеленого пояса столицы. Подрядная организация ТОО «Астана орманы» реализует комплексный план. С 4 апреля круглосуточное дежурство осуществляют 40 лесников. По периметру города имеются 18 вышек, на которых дежурят лесники, они оборудованы биноклями, средствами связи и ранцевыми огнетушителями», - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Еркин Отаргалымулы во время пресс-конференции в акимате.

Также на лесные и степные пожары привлекается столичное подразделение гарнизона по шести секторам: Астраханская трасса (объездная дорога), Софиевская трасса (объездная дорога), Карагандинская трасса (объездная дорога), район Международного аэропорта (локатор), шоссе Каркаралы, район Ипподрома и Коргалжинская трасса (район поселка Караоткель).

«Особенно когда идет суховей, на уровне акимата города будет приниматься решение о запрете посещения территории зеленого пояса, чтобы исключить вероятность возникновения загораний», - добавил начальник управления.