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    17:33, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Посещение зеленого пояса столицы в жару намерены запретить

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пожароопасный период круглосуточно охраняют зеленый пояс вокруг столицы 40 лесников. А в особенно жаркие дни акимат может принять решение о запрете посещения этой территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего, по состоянию на 25 апреля, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям, в столице произошло 38 загораний сухой растительности, общая площадь возгораний составила 0,9 га.

    «Большая задача стоит перед всеми органами власти и заинтересованными организациями – это недопущение чрезвычайных ситуаций, возгорания пожаров на территории зеленого пояса столицы. Подрядная организация ТОО «Астана орманы» реализует комплексный план. С 4 апреля круглосуточное дежурство осуществляют 40 лесников. По периметру города имеются 18 вышек, на которых дежурят лесники, они оборудованы биноклями, средствами связи и ранцевыми огнетушителями», - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Еркин Отаргалымулы во время пресс-конференции в акимате.

    Также на лесные и степные пожары привлекается столичное подразделение гарнизона по шести секторам: Астраханская трасса (объездная дорога), Софиевская трасса (объездная дорога), Карагандинская трасса (объездная дорога), район Международного аэропорта (локатор), шоссе Каркаралы, район Ипподрома и Коргалжинская трасса (район поселка Караоткель).

    «Особенно когда идет суховей, на уровне акимата города будет приниматься решение о запрете посещения территории зеленого пояса, чтобы исключить вероятность возникновения загораний», - добавил начальник управления.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана
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