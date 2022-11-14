Посещение части детсадов и школ отменили из-за отсутствия электричества в Атырау

14 Ноября 2022, 12:16

14 Ноября 2022, 12:16

Посещение части детсадов и школ отменили из-за отсутствия электричества в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из- за отсутствия электричества после аварии на подстанции отменили посещение части детсадов и школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 ноября в микрорайонах Геолог, Жулдыз, Жұмызкер города Атырау пять детских садов и шесть школ остались без электричества. Это детский сад№26-294 ребенка, детский сад №33-187 детей, детский сад №35-278 детей, детский сад №36-164 ребенка, детский сад Чайки-139 детей.

Нет электричества в школе №2 им.Ж. Нажимеденова -1874 ученика, школе-гимназии №35-1564 учащихся, школе-гимназии №36-1445 учащихся, средней школе № 39-2332 учащихся, им. К. Смагулова-1429 учеников, им. Б. Нысанбаева - 1663 ученика.

Дома находятся 1062 воспитанника детских садов. 10307 учащихся, обучающихся в оставшихся без электричества школах, переведены на онлайн-обучение. Работники детских садов и школ находятся на рабочих местах»,- сообщает областное управление образования.

Как ранее сообщалось, из-за пожара на подстанции часть микрорайонов Атырау осталась без электричества.