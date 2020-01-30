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Посещать театры и библиотеки призвал казахстанцев Бердибек Сапарбаев

30 Января 2020 18:18
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Посещать театры и библиотеки призвал казахстанцев Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев призвал казахстанцев посещать театры и библиотеки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вице-премьер на расширенном заседании Министерства культуры и спорта отметил, что сейчас в Казахстане лишь небольшой процент граждан посещают театры и библиотеки.

«Учащихся и студентов нужно призывать ходить в театры и библиотеки. Здесь можно применять и административный ресурс. Министерству культуры нужно не просто писать книги, но и доводить их до читателей», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Ранее Бердибек Сапарбаев отметил низкое качество выпущенных книг и увеличение числа писателей.

«Вы не обижайтесь, но у каждой выпущенной книги должен быть смысл, воспитательная составляющая. Но, к сожалению, в последнее время у нас стало много поэтов и писателей. Пусть пишут, но будут ли их потом читать люди? Совместно с Союзом писателей этим вопросом необходимо было бы заняться», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.



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Ключевые слова: Правительство РК, Культура,
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Автор:

Серик Сабеков

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