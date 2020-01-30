Посещать театры и библиотеки призвал казахстанцев Бердибек Сапарбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев призвал казахстанцев посещать театры и библиотеки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вице-премьер на расширенном заседании Министерства культуры и спорта отметил, что сейчас в Казахстане лишь небольшой процент граждан посещают театры и библиотеки.
«Учащихся и студентов нужно призывать ходить в театры и библиотеки. Здесь можно применять и административный ресурс. Министерству культуры нужно не просто писать книги, но и доводить их до читателей», - сказал Бердибек Сапарбаев.
Ранее Бердибек Сапарбаев отметил низкое качество выпущенных книг и увеличение числа писателей.
«Вы не обижайтесь, но у каждой выпущенной книги должен быть смысл, воспитательная составляющая. Но, к сожалению, в последнее время у нас стало много поэтов и писателей. Пусть пишут, но будут ли их потом читать люди? Совместно с Союзом писателей этим вопросом необходимо было бы заняться», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.
- В некоторых регионах снимают статус историко-культурных объектов зданий в коммерческих целях – Актоты Раимкулова
- В Казахстане откроется еще три историко-культурных визит-центра
- Минкультуры и спорта организует международную экспедицию «По следам аль-Фараби»
- Бердибек Сапарбаев назвал издевательством звучание кобыза и домбры на концертах под фонограмму
- В Казахстане увеличена зарплата более 36 тысяч работников сферы культуры и искусства
- В двух европейских городах откроются культурно-информационные центры Абая
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана