18 Мая 2022 18:56

Посещать летнюю школу порекомендовали всем детям в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 26-го мая по 17-е июня будет работать летняя школа. Руководитель управления образования Назир Жашибеков считает, что ее должны посещать все учащиеся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период пандемии у ребят остались пробелы в знаниях. В этом учебном году из-за заболеваемости COVID-19 школьников, педагогов менялся режим обучения, классы переходили на дистанционный формат обучения. Мы понимаем, что это повлияло на качество образования, некоторые темы усвоены детьми не в полной мере. Поэтому для восполнения потерь в знаниях будет работать летняя школа. Настоятельно рекомендуем всем школьникам ее посещение», - сказал на брифинге Н. Жашибеков.

Занятия в школе будут проходить по основным предметам. Составят гибкое расписание с учетом потребности детей. Не будет оценивания и домашних заданий. Занятия организуют в интересных формах: экскурсии, игры, познавательные мероприятия. Форма одежды – свободная.

«Главная задача – подтянуть учащихся по трудным темам. Дети получат индивидуальные консультации в рамках углубленного изучения предметов, помощь в освоении сложных тем без привлечения репетиторов. Учителя хорошо знают, какие темы «западают», где нужно помочь», - отметил Н. Жашибеков.

Он добавил, что в продолжительности отпусков учителей изменений не будет. Педагоги, как и прежде, отдохнут 56 дней.