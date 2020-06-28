Посещать лес временно запрещено в Беларуси

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено в Ветковском районе Гомельской области. Ограничения на посещения лесов действуют во всех районах Гродненской области, 15 районах Минской (кроме Логойского, Борисовского, Червенского, Пуховичского, Копыльского, Мядельского и Воложинского), а также в Октябрьском, Речицком и Мозырском районах Гомельской области. Ограничительные меры носят временный характер и будут сняты при стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).