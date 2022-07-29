29 Июля 2022 13:32

Поселки близ Нур-Султана подключат к отоплению и водоснабжению

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Шортандинского района на встрече с министром национальной экономики Алибеком Куантыровым пожаловались на отсутствие отопления и постоянные перебои с электричеством и водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на близость столицы, многие поселки Акмолинской области все еще не имеют развитой инфраструктуры. Как будет осуществляться ее развитие, на встрече с жителями проинформировал глава Миннацэкономики.

Акиматом Акмолинской области разрабатывается проект реконструкции водопроводных сетей, который должен решить проблемы с водоснабжением районного центра.

Если проект получит положительное заключение, то, как сообщил министр, будет проработан вопрос с акиматом, чтобы бюджетную заявку вовремя предоставили в уполномоченный орган (МИИР РК).

Также сельчане обратились с просьбой посодействовать в решении вопроса по строительству котельной и подключению многоквартирных домов к центральному отоплению. По словам жителей, им приходится ставить печки на верхние этажи, чтобы согреться.

МНЭ РК тщательно изучит проект строительства центральной котельной и тепловых сетей в селе Дамса Шортандинского района и возьмет данный вопрос на контроль. Финансирование проекта будет рассмотрено в плановом порядке.

Жители станции Тонкерис просят рассмотреть возможность реконструкции сетей в связи с перебоями с электричеством.

Глава Миннацэкономики сообшил, что данный вопрос будет рассмотрен в обязательном порядке при поступлении бюджетной заявки от областного акимата в следующем году.