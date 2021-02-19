Посадку на Марс американского марсохода «Настойчивость» показали в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночь на 19 февраля 2021 года марсоход «Perseverance» («Настойчивость») совершил успешную посадку на Марс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) анонсировало это новое достижение в освоении дальнего космоса и показало в прямом эфире момент подготовки и посадки марсохода на Красную планету.

На высоте около 100 км марсоход вошел в разреженную марсианскую атмосферу со скоростью около 20 тысяч км/ч. Спуск занял всего около 400 секунд, которое в НАСА называли «Семь минут ужаса».

Марсоход сел на кратер Езеро, это большой ударный кратер шириной около 45 км к северу от марсианского экватора. В Езеро когда-то было озеро, которое, по мнению ученых, является одним из самых лучших мест для поиска свидетельств когда-либо существовавшей в Солнечной системе жизни.

После успешной посадки «Perseverance» сразу же передал на Землю два снимка поверхности Красной планеты.

Аппарат «Perseverance» оснащен научными инструментами: камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, позволяющей передвигаться по сложному рельефу местности.

Как мы сообщали ранее, Объединенные Арабские Эмираты вывели на орбиту Марса спутник «Аль-Амал», запущенный в июле прошлого года. Китайский космический комплекс «Тяньвень-1» запечатлел эксклюзивное видео с орбиты Марса.

Американский же марсоход «Perseverance» соберет образцы грунта на Марсе, которые затем доставит на Землю. «Это будет поразительная миссия – первое путешествие на Марс и обратно», - отметили в НАСА.