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Посадку космонавтов в казахской степи покажут в прямом эфире

6 Февраля 2020 13:18
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Посадку космонавтов в казахской степи покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 146 км юго-восточнее от города Жезказгана ожидается приземление спускаемого аппарата «Союза МС-13» с международным экипажем на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Европейского космического агентства итальянец Луку Пармитано и рекордсменка по пребыванию в космосе американка Кристина Кук.

Ранее сообщалось, что из-за большого снега в степи космонавтов собираются встречать на вездеходе, но, по информации службы авиационного поиска и спасения, погода в месте посадки хорошая.

По информации пресс-службы Роскосмоса, момент посадки спускаемого аппарата будет показан в прямом эфире. Трансляция на сайте http://online.roscosmos.ru/, а также в социальных сетях начнется шестого февраля в 15 часов 12 минут по времени Нур-Султана и продлится приблизительно 45 минут.

Сегодня с утра в прямом эфире уже были показаны два момента закрытия люков между МКС и кораблем «Союз МС-13» и расстыковки корабля с МКС.

Работу на орбите продолжает экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американских астронавтов Джессики Меир и Эндрю Моргана. Следующая экспедиция на МКС прибудет в апреле 2020 года.


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Ключевые слова: Наука,
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Сара Кабикызы

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