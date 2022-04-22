Посадку 3 тыс. деревьев запланировали 23 апреля в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканской акции «Birge – taza Qazaqstan» и экологического месячника 23 апреля в Нур-Султане состоится общегородской субботник по уборке территорий. Ожидается, что астанчане высадят три тысячи деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках субботника планируется очистить территорию города после зимнего периода, убрать парки, скверы, дворы, а также прилегающие территории к объектам торговли, общепита и других организаций.

Участников обеспечат инструментами, в том числе лопатами, граблями, перчатками и мешками для мусора.

«Акимат призывает все предприятия города, ОСИ (КСК), субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеров и неравнодушных горожан присоединиться к экомесячнику и выйти на уборку», - сказали в пресс-службе столичного акимата.

В рамках общегородского субботника запланирована посадка около трех тысяч деревьев.

Жители района «Алматы» смогут принять участие в посадке деревьев по следующим адресам:

на территории Казахского драматического театра им. К. Куанышбаева по пр. Кошкарбаева (от пр. Тәуелсіздік до ул. С. Нурмаганбетова), в парке вдоль реки Есиль по ул. И. Панфилова, по ул. Аманжолова (от пр. Кошкарбаева до ул. Байтурсынова), по пр. Момышулы (от ул. Токпанова до ул. Сатпаева).

В районе «Байконыр» посадка деревьев пройдет по ул. Ташенова, на территории Военно-исторического музея, парке «Ататюрк», в скверах «Учителей» и «Писателей».

В районе «Есиль» деревья будут сажать в Ботаническом саду, в Линейном парке, по ул. К. Мухамедханова (на участке от ул. Ч. Айтматова до пр. Туран), в районе Триумфальной Арки и по ул. Акмешит (район ЕХРО).

В районе «Сарыарка» озеленят не только улицы, но и жилые массивы. Например, зеленые насаждения посадят вдоль улицы Улытау в ж.м.«Коктал-2» и в парке «Коктал» в ж.м. «Коктал-1». Также запланирована массовая посадка деревьев на 54 дворовых территориях с жителями района, трудовыми коллективами предприятий и организаций в рамках акции «Посади свое дерево».

Основной целью общегородских субботников является формирование экологической культуры и привлечение внимания общественности к сохранению чистоты на улицах города.

«Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города», - добавили в пресс-службе акимата.

В рамках республиканской акции «Birge – taza Qazaqstan» в еженедельных субботниках в столице ожидается участие более 80 тыс. человек, 10 тыс. предприятий и организаций. Во время проводимой экологической акции также будет произведена уборка парков и скверов на общей площади более 5,5 млн. м2, будет высажено свыше 12 тысяч саженцев.



