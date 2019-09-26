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вчера 18:15
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Посадкой саженцев формируют добропорядочность акмолинцев борцы с коррупцией
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – «Лучше сажать деревья» - экологической акцией с таким призывом представители антикоррупционного ведомства решили сформировать добропорядочность у акмолинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции.
«Для посадки саженцев сотрудники департамента выбрали парк, расположенный на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Сулейменова. Это не разовая акция: сотрудники ведомства часто принимают участие в подобных мероприятиях», - рассказали в пресс-службе департамента.
«Пропагандируя экологическую культуру, мы большое внимание уделяем формированию добропорядочности наших граждан. Акция направлена не только на благоустройство нашего края, но и на патриотическое воспитание молодежи и повышение чувства их ответственности за будущее. Приятно осознавать, что сегодня мы снова стали хорошим примером для них», - отметил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев.
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