Посадкой саженцев формируют добропорядочность акмолинцев борцы с коррупцией

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – «Лучше сажать деревья» - экологической акцией с таким призывом представители антикоррупционного ведомства решили сформировать добропорядочность у акмолинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

«Для посадки саженцев сотрудники департамента выбрали парк, расположенный на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Сулейменова. Это не разовая акция: сотрудники ведомства часто принимают участие в подобных мероприятиях», - рассказали в пресс-службе департамента.

«Пропагандируя экологическую культуру, мы большое внимание уделяем формированию добропорядочности наших граждан. Акция направлена не только на благоустройство нашего края, но и на патриотическое воспитание молодежи и повышение чувства их ответственности за будущее. Приятно осознавать, что сегодня мы снова стали хорошим примером для них», - отметил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев.