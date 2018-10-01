Посадкой 2500 деревьев отметили свой праздник почтальоны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К своему профессиональному празднику сотрудники «Казпочты» посадили 2 500 деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба АО «Казпочта», к Всемирному дню почты и 25-летию почты независимого Казахстана сотрудники компании сажали деревья в новых аллеях.

«Сегодня мы решили посадить акации, березы и клены для жителей всех городов и, подарив им аллеи, внести свой вклад в озеленение нашей страны. Кроме того, наш коллектив активно участвует в общественных мероприятиях, проходящих в стране, в частности, в марафонах и субботниках, а также занимаются благотворительностью и бесплатным обучением», - сказал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

Отметим, на сегодняшний день АО «Казпочта» обслуживает около 80 миллионов клиентов. В Астане, Караганде, Алматы и Актобе компания открыла шесть цифровых офисов. Обновлено 200 отделений почтовой связи и открыто 195 супермаркетов посылок. Кроме того, в Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях в отдаленные и труднодоступные 30 населенных пунктов почта доставляется с помощью дронов.

Как мы сообщали ранее, к 25-летию казахстанской почты выпущены в оборот юбилейные марки. На церемонии выпуска новых марок работников почты с профессиональным юбилеем поздравил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

Акционерное общество «Казпочта» является оператором казахстанской национальной почтовой сети, членом Всемирного почтового союза, участником международных платёжных систем VISA International и MasterCard Worldwide. Днем создания казахстанской почты считается 5 апреля 1993 года.







Даулет Изтлеу