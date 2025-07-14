РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:47, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Посадка 2 млрд деревьев в Казахстане: Минэкологии заявило о приписках и нарушениях акиматов

    Сегодня в большом интервью студии Jibek Joly министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев расскажет о выявленных нарушениях со стороны акиматов при выполнении поручения Главы государства по высадке двух миллиардов деревьев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Поручение Президента по посадке 2 млрд деревьев: приписки и нарушения акиматов выявили в регионах
    Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования СКО

    Как отметил министр, после его назначения в сентябре 2023 года, уже в октябре началась активная работа по оценке реального хода программы. Сформированные рабочие группы, в состав которых вошли опытные лесоводы, в том числе пенсионеры, совместно с территориальными инспекциями провели всестороннюю проверку всех посадок и посевов, произведенных с 2021 года.

    — В ходе проверки мы выявили завышенные показатели приживаемости, необоснованное увеличение площадей, а в целом — неисполнение объемов в пределах 25-30%, — сообщил Ерлан Нысанбаев.

    Проверки охватили Алматинскую, Жетысускую, Жамбылскую, Кызылординскую, Восточно-Казахстанскую, Акмолинскую, Карагандинскую и Павлодарскую области.

    По словам министра, по некоторым регионам материалы с результатами проверок уже направлены в правоохранительные органы. В адрес акиматов направлены официальные письма с требованием принять меры в отношении ответственных должностных лиц.

    — Материалы в работе, поэтому пока ничего не могу сказать. В нескольких регионах были серьезные нарушения — мы все передали, — прокомментировал он вопрос о возбуждении уголовных дел.

    В реализации инициативы по высадке двух миллиардов деревьев отмечалось отставание от плана с первых лет. Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform разбирался, почему наверстать темпы так и не получилось. 

    Теги:
    Регионы Акимат Поручения Президента Минэкологии и природных ресурсов Деревья Озеленение Ерлан Нысанбаев
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают