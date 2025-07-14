Посадка 2 млрд деревьев в Казахстане: Минэкологии заявило о приписках и нарушениях акиматов

Как отметил министр, после его назначения в сентябре 2023 года, уже в октябре началась активная работа по оценке реального хода программы. Сформированные рабочие группы, в состав которых вошли опытные лесоводы, в том числе пенсионеры, совместно с территориальными инспекциями провели всестороннюю проверку всех посадок и посевов, произведенных с 2021 года.

— В ходе проверки мы выявили завышенные показатели приживаемости, необоснованное увеличение площадей, а в целом — неисполнение объемов в пределах 25-30%, — сообщил Ерлан Нысанбаев.

Проверки охватили Алматинскую, Жетысускую, Жамбылскую, Кызылординскую, Восточно-Казахстанскую, Акмолинскую, Карагандинскую и Павлодарскую области.

По словам министра, по некоторым регионам материалы с результатами проверок уже направлены в правоохранительные органы. В адрес акиматов направлены официальные письма с требованием принять меры в отношении ответственных должностных лиц.

— Материалы в работе, поэтому пока ничего не могу сказать. В нескольких регионах были серьезные нарушения — мы все передали, — прокомментировал он вопрос о возбуждении уголовных дел.

В реализации инициативы по высадке двух миллиардов деревьев отмечалось отставание от плана с первых лет. Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform разбирался, почему наверстать темпы так и не получилось.