Посадка 2 млрд деревьев: выделить средства для двух регионов просит глава Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта по посадке двух млрд деревьев в этом году весной посадили 106,4 млн деревьев на площади 39 тыс. га. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках поручения Главы государства по посадке 2 млрд деревьев акиматами областей утверждены комплексные планы по лесовосстановлению и воспроизводству лесов, создана интерактивная карта, приобретены соответствующая техника и оборудование. В 2021 году посажено 138 млн деревьев на площади 66 тыс. га при плане 44,3 тыс. га. В этом году при весенней посадке осуществлена посадка 106,4 млн деревьев на площади 39 тыс. га из запланированных 66,9 тыс. га. Выполнение основного объема лесокультурных работ запланировано на осенний период», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Министр сообщил, что в целях улучшения экологической ситуации Приаралья, в прошлом году высажено 100 тыс. га саксауловых насаждений. В этом году планируется посадить 250 тыс. га. А весной этого года посажено 12 тыс. га. Основные работы на площади 238 тыс. га будут проведены осенью (ноябрь-декабрь). В этой связи Сериккали Брекешев заверил, что показатели будут выполнены полностью.

Как добавил глава Минэкологии, в 2021 году всего по республике проведена инвентаризация приживаемости лесных культур. По итогам осенней инвентаризации приживаемость лесных культур составила почти 72%.

«Следует отметить, что в этом году не выделено финансирование на проведение плановых работ согласно утвержденным комплексным планам в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, что может привести к срыву исполнения поручения Глава государства. В этой связи, в целях решения вопросов обеспечения лесовладельцев материально-техническим оборудованием и проведения лесовосстановительных работ прошу акимов указанных областей рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета», - обратился Сериккали Брекешев к Премьер-Министру.

Ранее глава Правительства заявил, что в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов.