«Посади свое дерево»: жители столицы активно присоединяются к челленджу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках экологического месячника в столице накануне запустили челлендж «Посади свое дерево». Внести свою лепту в озеленение города вызвались известные спортсмены, артисты, молодежь, волонтеры. Инициативу активно поддерживают и горожане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата города Нур-Султана.

«Посади свое дерево» - это челлендж, призванный вдохновить жителей столицы сажать деревья по всему городу. Эта проблема актуальна, так как уровень загрязнения воздуха растет день ото дня.

Астанчане активно принимают участие в экочеллендже и передают эстафету своим соседям, родственникам, друзьям.

«Сегодня занимаемся посадкой деревьев в нашем дворе. Нам привезли деревья, сажаем всем двором. Предлагаем всем жителя города принять от нас челлендж и продолжить наше начинание, чтобы наш город был зеленым», - призвала Наталья Лысова, житель города.

Сегодня активно благоустраивали свой двор и жители дома № 24 по проспекту Тауелсиздик. По словам астанчанки Карашаш Кансеитовой, ее соседи дружно вышли во двор, чтобы посадить деревья.

Напомним, во всех районах столицы проходит экологический месячник «Бірге - Таза Қазақстан». Со своей стороны акимат по поручению Главы государства массово озеленяет не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории достопримечательностей города.



