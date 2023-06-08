Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Порывы ветра сорвали часть кровли корпуса ГРЭС-2 Экибастуза

Автор:  
Антон Гагарин
8 Июня 2023, 21:18
Порывы ветра сорвали часть кровли корпуса ГРЭС-2 Экибастуза Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Площадь сорванной кровли - около 100 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт 112 поступило сообщение о том, что на административно-бытовом комплексе АО «СЭГРЭС-2» 1994 года постройки (ориентировочно) от порывов ветра сорвало жесткую кровлю, смонтированную в 2010 году (ориентировочно)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

photo

Площадь сорванной кровли - около 100 квадратных метров. Ущерб будет установлен после предварительного осмотра и оценки, добавили в ведомстве.

«Жертв пострадавших нет», - заверили в департаменте по ЧС.


Происшествия   Павлодар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау